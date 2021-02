Halik nakakapayat na, pantagal pa ng stress!

‘Chubby is the new sexy’.

Agree ako d’yan dahil wala rin naman akong abs para ibidang slim at gym buff ang katawan ko. Masaya na akong hindi ako nagkakasakit at nananatiling malusog.

Pero para sa ibang gusto talagang maging sexy. Baka ito na ang solusyon lalo na sa mga may karelasyon.

Alam n’yo bang ayon sa isang pag-aaral, nakatutulong daw sa pagpapapayat ang pakikipaghalikan?

Ayon sa mga dalubhasa, nakatatanggal daw ng stress ang halik. Nakapagpapalabas din ito ng epinephrine sa ating dugo na nagpapabilis sa daloy nito na maaaring magresulta sa pagkabawas ng cholesterol.

Sa pag-aaral ni Andrea Demirjian, ang may-akda ng Kissing, everything you ever wanted to know about one of life’s sweetest pleasures, sinabi niyang ang pakikipaghalikan ay kayang sumunog nang 8 hanggang 16 calories araw-araw.

Bukod dito, nakatutulong din daw ang kissing sa mas malalim na relationship satisfaction.

Nakapagpapalakas din daw ng immune system ang halik at nakapagbibigay ng makabuluhang stress relief.

Malaki rin daw ang benepisyo ng halik sa pag-regulate ng heartbeat at pagpapababa ng blood pressure.

Sa mga gustong maging malusog ang baga, kissing din ang sagot d’yan. Kapag nakikipaghalikan, mas maraming beses at mas mabilis kang humihinga sa loob ng isang minuto. Maganda raw itong lung exercise.

Kaya sa mga gustong maging slim at healthy, bakit hindi n’yo ito i-try?

Ang sa akin lang, gaya ng paulit-ulit ko nang sinasabi – lahat ng bagay basta labis at sobra, nakasasama. Isa pa, makipaghalikan lang sa nag-iisa mong partner sa buhay, no more, no less. Happy kissing! (Julius M. Segovia)