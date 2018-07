Half day lang ang trabaho sa SC ug Senado

Gipabibalo ni acting Chief Justice Antonio Carpio ang pagsuspensu sa trabaho ng mga kawani sa Korte Suprema karong hapon tungod sa dautang panahun.

“URGENT ADVISORY: SAJ Antonio Carpio suspends work for SC personnel starting at 12NN today, July 17; discretion is given to PJs and EJs to suspend work considering their specific circumstances,” matud sa tweet sa Supreme Court PIO (@SCPh_PIO).

Ang half-day work cancellation karong adlawa tungod kini sa padayung pag-ulan og pagbaha sa pipila ka dapit paingon sa compound sa Korte Suprema

Matud sa Korte Suprema, hangtud sa alas-12:00 lang sa udto ang trabaho sa korte.

Bisan paman niini nagpadayon ang regular en banc session sa Korte Suprema karong adlawa Martes.

Alang sa ubang korte sa naman sa mga korte sa Metro Manila ug uban pang dapit nga apektado sa pag-ulan ilabg gitugyan sa labaw’ng hukmanan ang paghukom kung gikinahanglan ba nga suspensuhon sa mga presiding justice ug executive judges sa Metro Manila trial courts.

Samtang gisuspensu usab ang trabahi sa Senadi karing adlawa.

“Yes, as OIC, pinasuspend ko na ang pasok sa Senate dahil marami nang lugar ang baha,” matud ni Senator Gregorio Honasan sa GMA, nga maoy nagmandu sa pagsuspensu sa trabaho sa Senado isip officer in charge.