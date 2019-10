Half court tres ni Pesquera nagbigay ng unang W sa UP

Winakasan ni Pat Pesquera ang tatlong taong pagiging winless ng University of the Philippines (UP) Lady Maroons sa UAAP Women’s Basketball matapos gumawa ng game-winning three mula sa half court para pabagsakin ang University of the East (UE) Lady Red Warriors, 55-52, Sabado sa MOA Arena.

Abot hanggang tenga ang mga ngiti ng Lady Maroons nang tuldukan ang 38 sunod na larong walang panalo mula pa noong Season 79.

Tumapos si Pesquera ng 13 points at 9 rebounds habang umagapay si Rei Sanchez ng 10 markers at 5 assists para kunin ang matamis na panalo para sa Lady Maroons.

“I think it’s still a culture of working together and really working to get better every game, even if it’s so hard to win each game,” ani coach Paul Ramos. “I’m very happy and very glad that we’re finally able to break the curse. Everyone deserves this win”.

Hindi naman naging sapat ginawang game-high 16 points ni Joyce Terrinal at 15 markers ni Jearzy Ganade para sa UE na may 1-9 kartada.

Angat naman sa 1-8 panalo-talo kartada ang UP Lady Maroons. (Aivan U. Episcope)