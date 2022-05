Halalan hindi apektado ng debate scandal – Comelec

Siniguro ng Commission on Elections (Comelec) na ang isinasagawang imbestigasyon sa nabigong pagsasagawa ng presidential at vice presidential town hall debate ay hindi makakaapekto sa isinasagawang paghahanda sa nalalapit na Mayo 9 national at local election.

“Dapat dito ‘yong focus, and then kung ano man ‘yong mga problemang ganito, after na lang natin iso-solve ito dahil may tamang panahon sa mga bagay-bagay,” pahayag ni Commissioner George Garcia sa isang panayam.

Matatandaan na matapos makansela ang debate ay inirekomenda ni Commissioner Rey Bulay ang pansamatanlang pag-aalis sa katungkulan nina Comelec spokesman James Jimenez at Frances Arabe, pawang direktor ng Comelec Education in Information Department.

Gayunman, wala pa umanong aksiyon si Comelec Chairman Saidamen Pangarungan sa rekomendasyon ni Bulay.

Sa parehong panayam ay nilinaw din ni Garcia na walang gag order o hindi pinagbabawalang magsalita hinggil sa isyu sina Jimenez at Arabe na may malaki umanong papel sa nangyaring kasunduan o partnership ng Comelec at Impact Hub — ang naging organizer ng debate.

Hindi natuloy ang huli sanang round ng debate noong Abril 23 at 24 matapos magkaproblema sa bayaran sa venue ng higit P14 milyon. (Juliet de Loza-Cudia)