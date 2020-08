Halaga ng Internet

Ngayong may pandemya, halos lahat ng mga transaksyon, komersyo, at maging serbisyo publiko ay ginagawa na po sa internet.

Isa nga po sa pinakamalaking pagbabago dahil sa COVID-19 ay ang pag-shift mula sa tradisyunal na face-to-face learning tungo sa online learning.

Bagamat maaari rin namang gumamit ng module, radyo at telebisyon, hindi maikakailang mas malaki ang magiging kontribusyon ng internet sa pagpapalawak ng kaalaman ng ating mga mag-aaral.

Malaking tulong din ang internet sa larangan ng research para sa mga kabataang nasa mas mataas na antas ng pag-aaral. Pundasyon po ang research para sa pagpapaunlad ng teknolohiya at paghahanap ng solusyon sa mga problemang kinakaharap natin ngayon kabilang na ang COVID-19.

Subalit halos nasa dulo po ng listahan ng mga bansa sa buong mundo ang Pilipinas kung susukatin ang bilis ng internet. Noong isang taon, pang-103 po tayo sa humigit kumulang 139 na mga bansa sa Speedtest Global Index.

Dahil dito, hindi rin po nakakausad ang implementasyon ng ating Open Distance Learning Act na naging batas limang taon na ang nakakaraan. Sa ngayon, 22 mga kolehiyo at unibersidad lamang po sa halos 2,000 higher education institutions (HEIs) sa bansa ang nagbibigay ng distance education programs.

Kaya nang ipasara ang lahat ng ating mga eskwelahan, lalo pong nalantad ang “internet inequality” sa bansa. Bukod dito, hindi rin handa ang mas maraming bilang ng mga educational institution para magpatupad ng online learning.

Dahil sa kawalan ng access sa internet, nauunawaan natin kung bakit maraming kabataang Pilipino ang hindi sang-ayon sa pagpapatupad ng online learning tulad na lang ng isang estudyante ng isang SUC sa NCR na nag-post ng kanyang hinaing sa Facebook:

“Sobrang naiinis ako sa sarili ko ngayong araw dahil hindi man lang ako makasali sa online class namin. Nagpa-load ako ng GoSurf50 pero hindi pala sapat ‘yun. Kahapon, sinubukan kong magsign-in sa “Microsoft Teams” para makasali sa online class namin ngayong araw kaso hanggang ngayon “loading” pa rin. Tapos hanggang sa hindi na kinaya ng data, ako na ang sumuko. Ang hirap namang mag-access ng klase namin. Naiiyak na lang ako kasi ang mga classmates ko may attendance pero ako wala. Nakakahiya namang manghingi ng pang-load kasi ngayon lang nakabalik sa trabaho si Tatay. Gustuhin ko man mag-comply sa mga requirements pero ang hirap talaga ng internet connection.”

Sa survey na ginawa ng PASUC, lumalabas na 31% lang ng mga estudyante sa ating mga SUC ang may internet connection sa kanilang mga bahay.

Hindi lang mga estudyante kundi maging ang ating mga guro ay naninikluhod para mabigyan ng allowance na magagamit nila para makapagpakabit ng internet. Sa survey naman ng COCOPEA, lumalabas na 60% lang ng mga pribadong kolehiyo ang kayang magpatupad ng “flexible learning”.

Ito po ang dahilan kung bakit isinulong natin sa “Bayanihan 2” ang P3-bilyong ayuda para sa mga state universities and colleges para sa pagpapaunlad ng mga “smart campuses” na magagamit para sa flexible learning methods.

Nagsasagawa na rin po tayo ngayon ng mga konsultasyon para matiyak na makapaglalagay ng kaukulang pondo sa 2021 budget para matulungan ang mga pribadong HEIs.

Nakipag-ugnayan na rin po tayo sa Department of Information and Communications Technology (DICT) para mapalawak pa ng ahensya ang mga “live sites” nito sa mga pampublikong lugar para makasagap ng internet ang mga estudyante sa mga pribadong paaralan at sa mga lugar na malapit sa kanilang tinitirahan.

Kailangan pong magpatuloy ang edukasyon pero dapat din pong paunlarin ang internet infrastructure sa bansa. Importante po ito para matiyak na hindi maaapektuhan ng “flexible learning” modality, lalo na ang online learning, ang kalidad ng ating mga graduate at ang kanilang kasanayan para makaseguro na may oportunidad o trabaho sila ngayon at pagkatapos ng pandemya.

