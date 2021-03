Hagler tegi sa edad 66

PUMANAW na sa gulang na 66-anyos si boxing legend Marvelous Marvin Hagler (pinanganak na Marvin Nathaniel Hagler) sa Estados Unidos ayon sa kanyang asawa na si Kay Hagler nitong Sabado.

Undisputed world middleweight champion noong 1980-87 na may ring record na 62-3-2 (52 knockouts), kabilang siya sa International Boxing Hall of Fame at World Boxing Hall of Fame.

Kontrobersyal ang pagkatalo ni Hagler kay Sugar Ray Leonard via split decision noon ding 1987.

“I am sorry to make a very sad announcement. Today unfortunately my beloved husband Marvelous Marvin passed away unexpectedly at his home here in New Hampshire. Our family requests that you respect our privacy during this difficult time,” post ni Kay Hagler sa Marvelous Marvin Hagler Fan Club page sa Facebook. (Janiel Abby Toralba)