Hagit nga drug test ni Duterte, wala panumbalinga sa Palasyo

Wala na kinahanglana ni Presidente Rodrigo Duterte nga mopailawom kini sa drug test.

Mao kini ang tubag sa Malacañang sa hagit ni Senador Antonio Trillanes IV nga magpa-drug test ang Presidente.

“Hindi kailangan. Eh talaga namang — look at this person, this president. Malakas. Sinasabi niya naman sa atin kung ano ang diperensya niya eh,” matud ni Presidential Spokesman Salvador Panelo sa press briefing.

Ang hagit ni Trillanes sa Presidente nga magpa-drug test human nangomedya kini nga migamit siyag marijuana aron magmata sa iyang hectic nga schedule.

“Duterte is desperately trying to contain the damage of his admission about marijuana use by saying it is just a joke. Too late! Bistado na siya na isa rin pala siyang durugista. Now, if he really wants to clear himself, I am again calling on him to take a drug test,” matud ni Trillanes.