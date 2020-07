Habulin mga online scammer

Nakatuon si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagprotekta sa pisikal at digital lives ng mga mamamayan kaya hahabulin niya ang mga online scammer at mga nambibiktima sa internet.

“We must run after online scammers and those undermining the people’s trust [in] online transactions,” panimula ng Pangulo sa ikalima niyang State of the Nation Address nitong Lunes.

“I am committed to protect both physical and digital lives of our law-abiding countrymen,” dagdag niya.

Magugunitang kamakailan nang payuhan ng Pangulo ang publiko na itapon at lunurin sa Pasig River ang mga online scammer. (IS)