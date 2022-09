Habang PBBM nasa Indonesia, Singapore! Sara acting president

Itinalaga ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte bilang officer-in-charge sa kanyang pag-alis sa bansa para sa state visit sa Indonesia at Singapore mula Setyembre 6 hanggang 7.

Sa pamamagitan ng Special Order No. 75, inutos ni Marcos na pangasiwaan ni Duterte ang araw-araw na operasyon ng Office of the President at ang general administration ng executive department.

Bukod dito, bilang OIC si Duterte ay aakto para kay Pangulong Marcos kung kinakailangan maliban sa mga bagay na inoobliga sa ilalim ng Konstitusyon na dapat niyang personal na aksyunan sa panahon na nasa labas siya ng bansa mula Setyembre 4-7.

“With this, all acts of Duterte for and on behalf of Marcos Jr. under this order shall be deemed acts of the President, unless it is disapproved and reprobated by Marcos Jr. himself,” ayon sa Special order No. 75.

Lahat ng government departments, agencies at instrumentalities ay inaatasan na umasiste sa vice president.

Ito ang unang foreign trips ni Marcos kung saan makikipagkita siya kay Indonesian President Joko Widodo mula Setyembre 4-6 at pagkatapos ay makikipagkita naman siya kay Singaporean President Halimah Yacob at Prime Minister Lee Hsion Loong sa Setyembre 6 – 7. (Juliet de Loza-Cudia)