Habang nakatambay si Curry: Durant binisig ang Warriors

Nasustena ni NBA-MVP Kevin Durant na makakikig ang Golden State Warriors sa kabila na wala ang kinasasabikang presensiya ng napi­lay na kamador na si ­Stephen Curry matapos ang kampanteng pagputakti sa Charlotte Hornets, 101-87, Miyerkoles (Huwebes sa ‘Pinas).

Habang tambay nang dalawang linggo si ­Curry dahil sa natamong ankle injury, inako ni Durant ang trabaho at hinablot ang kanyang unang triple-double ngayong season sa pagsalpak ng season-high 35 points, 11 rebounds, 10 assists at dalawang butata.

Matapos ang dikdikang ballgame sa kalagitnaan at sa unang kanto, sinimulang lumusob ng Warriors sa agresibong pagtarak ng 35-10 pasa­bog para ungusan ang 26, 48-22, sa hulihan ng ikalawang yugto, sa ulat ng The Associated Press.

Nagawang mailapit ng Hornets sa pito ang ungos hanggang sa fourth quarter, ngunit hinalibas ng Warriors ang pagbabanta sa paghamig ng 14-3 alagwa para selyuhan ang kanilang panglimang sunod na panalo.

Tumuhog si Klay Thompson ng 22 points, kabilang na ang apat na tres, habang ipinutok ni Nick Young ang 10 markers buhat sa bench para sa Golden State, kung saan nanood lang si Draymond Green at si Zaza Pachu­lia ay inilabas matapos ang limang minuto sa loob.

Nanguna si Kemba Walker sa Hornets (9-14) sa kanyang 24 points, habang si Nic Batum at Dwight Howard ay umiskor ng 15 at 14 buslo, ayon sa pagkakasunod.