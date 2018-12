Habambuhay sa 4 HK national sa Subic ‘floating shabu lab’

HINATULAN ng habambuhay na bilanggo ng Olongapo Regional Trial Court, Branch 74 ang apat na Chinese nationals na unang naaresto sa sinalakay na ‘floa­ting shabu laboratory’ sa loob ng isang barko sa Subic Bay noong Hulyo, 2016.

Sa impormasyon ibinigay ng Department of Justice bukod sa hatol na life imprisonment, inatasan rin ang mga akusado na magbayad ng tig-limang milyong piso sa civil liability ang mga akusadong sina Shu Fook Leung, Kwok Tung Chan, Wing Fai Lo, at Kam Wah Kwok, pawang chemist at Chinese nationals mula sa Hongkong.

Ang mga akusado ay napatuna­yang guilty sa pag-iingat ng 470 gramo ng shabu, hydrogenerator, gamit sa paggawa ng shabu.

Gayunman, idinismiss ng korte ang kasong pagma-manufacture ng iligal na droga dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensiya.

Nabatid na ang mga akusado ay inaresto noong Hulyo 11, 2016 ng mga tauhan ng Philippine National Police-Anti Illegal Drugs Unit, Phi­lippine Coast Guard, Bureau of Immigration at Bureau of Customs sa isang barko sa Subic Bay .