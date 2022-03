Habal-habal bumida sa int’l magazine

Kinagiliwan ang sasakyang habal-habal sa isang pang-internasyunal na magasin para sa mga bata.

Nabatid na naging sikat ang kuwento ng habal-habal ride na mababasa sa Kids’ Almanac, bagaman “Habel-habel” ang nakasulat doon sa nasabing magasin.

“A habel-habel is a motorcycle used in the Philippines with an extra long seat that can carry four to five people,” ang mababasa pa sa Kids’ Almanac.

Marami namang Pinoy netizen na naaliw sa pagkakalagay ng habal-habal sa nasabing global magazine.

Ang habal-habal ay kadalasang nakikita sa mga probinsya na ginagamit bilang transportasyon kung saan nasa tatlo hanggang limang pasahero ang naisasakay sa motorsiklo, na nilalagyan ng piraso ng kahoy na magsisilbing upuan ng mga sakay, at meron ding extension ng upuan sa kaliwa’t kanang mga bahagi.

Nilalagyan ito ng disenyo mula sa iba’t ibang probinsya at isa na rito ang Aklano Type sa Panay na may dalawang mahabang upuan at magkaharap ang mga pasahero habang nakasakay sa motorsiklo.

Naisasakay ng habal-habal ang mga pasahero na patungong bundok o sa matataas na lugar na hindi kayang ibiyahe ng tradisyunal na jeepney.

Kuwento ng isang habal-habal driver, humina ang kanilang kita dahil sa pandemyang COVID-19 dahil sa pagbabawal ng dikit-dikit at kailangan ng physical distancing sa mga pasahero, bagay na imposible sa sasakyang habal-habal.

Ang habal-habal ay nakuha umano mula sa mga Japanese na nagdala ng motorsiklo na may sidecar at tinawag na Rikuo noong World War 2. (Vick Aquino)