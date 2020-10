Habagat, LPA magpapaulan sa weekend

Asahan na magiging maulan ang weekend dahil sa dalawang weather system na umiiral sa bansa, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA).

Sabi ng PAGASA, aktibo pa rin ang habagat at mayroong namataang Low Pressure Area (LPA) sa Basco, Batanes.

Bagamat inaasahan nilang matutunaw din ang LPA sa loob ng susunud na 24 oras ay hinahatak naman ito ng habagat kaya nagkaroon ng katamtaman hanggang malalakas na pag-uulan sa malaking bahagi ng bansa.

“Trough or extension, as well as the southwest monsoon, will affect the western part of Southern Luzon and the Visayas,” ayon kay PAGASA weather specialist Raymond Ordinario.(Tina Mendoza)