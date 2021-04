Gyra tiis muna sa solo training

HINDI komportable si volleybelle Gyra Barroga na mag-training nang solo dahil sa COVID-19 outbreak.

Kwento nito sa TOPS Usapang Sports on Air Huwebes, hindi madali ang mag-isang magpakondisyon dahil hindi ito kasing intense gaya ng team practice.

“It’s hard to train by your own, by yourself ngayong pandemic kasi first of all hindi siya as intense no matter what you do,” pag-amin nito.

Pero kung tutuusin aniya ay masuwerte pa rin siya dahil ginagabayan siya sa ensayo ng tatay niyang si Edgar Barroga, na dating coach ng Cignal HD Spiker, bagamat iba pa rin aniya ang group effort.

“I’m thankful and I’m blessed na my dad’s a coach so we get to train here at home. Pero syempre iba pa rin yung intensity when you’re training with the team and training every single day,” aniya.

Sa ngayon ay kanya-kanya muna sa bahay ang dalaga at ang koponan niyang Balipure Purest Water Defenders dahil bawal pang magsagawa ng team training.

Inaasahang papalo naman sila sa darating na Premier Volleyball League (PVL) bubble event ngayong Mayo 8. (Aivan Episcope)