Gwen Zamora 19 oras nag-labor

Noong kapa­li­­tan ­ko ng PM (private message) si Gwen Zamora, sinabi niya na hindi na ­aabutin ng August 19 at manganganak na siya.

Noong mag-guest kasi sila ng fiancé­ niyang si David Semerad sa “Anything Goes” online­ show ko sa Facebook page ng Abante News Online ay sinabi nila na August. 19 ang expected due date ng kanilang Baby Cooper.

Anyway, noong August. 15 nga, after 19 hours of labor, isinilang na ang kanilang baby.

Sabi ni Gwen, nagka-emergency ­caesarean siya, kaya hindi normal delivery ang kanilang bundle of joy, si Baby Copper.

Sabi naman ni David, priceless moment ang pagkarga niya for the first time kay Baby Cooper.

Sabi ni David sa PM niya sa akin, “Hello!! Healthy baby boy born August 15, 2019, eight pounds.”

Ang alam ko nga pala, sa May next year na magpapakasal sa Boracay island sina Gwen at David.

Sam Pinto type na ring buntisin ni Anthony

Ang twin-brother naman ni David, si Anthony Semerad, nagbabakasyon ngayon sa Australia kasama ang love of his life na si Sam Pinto.

Papunta rin daw sila sa Fiji.

Nag-e-enjoy muna ang dalawa habang wala pang practice si Anthony for his PBA team.

Pero bago umalis, nakita na nina Anthony at Sam si Baby Cooper.

“Happy uncle and auntie sila,” si David na ang nagsabi sa akin.

Teka! Hindi kaya “mainggit” na si ­Anthony at mag-baby na rin sila ni Sam?

Hindi ako magtataka na pagkagaling nila sa bakasyon ay may “deposit” na rin sa kanyang­ matris si Sam, huh!

***

Lovi pagsasaluhan sa kama

nina Tony, Marco

In-announce na ‘yung “In Between ­Goodbyes” movie ni Lovi Poe na ­gagawin kasama sina Marco Gumabao at Tony Labrusca­ under Viva Films and to be directed­ by Joel Lamangan.

Sabi ni Lovi, she’s thrilled to be working with the two actors.

Gagawin na kaagad ‘yon ni Lovi o ­pagbalik na niya from Calgary, Canada kung saan makakasama naman niya si Ian Veneracion­ sa isang Filipino fiesta?

Anyway, after nga ng sunod-sunod na abroad ni Lovi ay aligaga na naman siya sa trabaho dahil may gagawin din daw siyang series sa GMA-7 na pinag-uusapan na, plus may isa pa siyang pelikulang ginagawa.

Oo nga pala, in fairness to Lovi, hindi lang naman siya sa abroad enjoy magbakasyon.

Type na type rin ng sexy actress/singer ang iba’t ibang beaches dito sa’tin.

Actually, even foreigners naman, type ang beaches ng Philippines.

Noong nasa Stanstead Airport nga ako sa London, may isang girl doon na na-excite nang malamang taga-Philippines ako.

“I’m ­going there on March. I’m going to Boracay­ and Palawan.­ I love your beaches!”

Pangarap nga rin ng girl na ‘yon na mapuntahan ang Amanpulo, ang private­ island resort­ sa ating bansa na lihim na pinupuntahan ng ilang Hollywood stars, huh!

Ang bongga!