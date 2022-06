Gwen Garcia sinopa ng Palasyo! Duterte werpa mananaig sa face mask

Nanindigan ang Malacañang na mas nangingibabaw pa rin ang kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na ituloy ang paggamit ng face mask kaysa sa inisyung executive order ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia para sa optional na paggamit ng face mask sa outdoor setting.

Kinatigan ni acting Presidential Spokesman Martin Andanar ang opinyon ng Department of Justice (DOJ) na ang Inter-Agency Task Force resolution ang mananaig kaysa ano pa mang direktiba ng mga lokal na opisyal.

“We reiterate and support the legal opinion of the Justice Secretary that the IATF resolution on the mandatory wearing of face masks shall prevail over the executive orders by local government units, including the one issued by the provincial government of Cebu,” ani Andanar.

Malinaw aniya ang naging kautusan ni Duterte na mananatili ang paggamit ng face mask hanggang sa matapos ang kanyang termino.

Inatasan na aniya ng Department of Interior and Local Government (DILG) ang Philippine National Police (PNP) at mga lokal na opisyal na ipatupad ang umiiral na kautusan ng IATF sa paggamit ng face mask.

“The Chief Executive’s directive is clear: Continue wearing face masks; and the DILG has instructed the PNP to implement the existing IATF resolution on wearing of face masks accordingly,” dagdag ni Andanar.

Nauna ng inihayag ng DOH ang pagtutol sa optional na paggamit ng face mask sa Cebu, at ang maging ang ilang eksperto at OCTA research ay tutol din sa naging aksiyon ng pamahalaang panlalawigan ng Cebu. (Aileen Taliping)