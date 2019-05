Gwen, David sa May 2020 pakakasal sa Boracay

Kahapon ay kinumusta ko ang very preggy na si Gwen Zamora.

“I’m good!” sagot niya at ikinuwento na noong isang araw ay sobrang likot daw ng baby na ipinagbubuntis niya dahil seven months na nga raw ‘yon.

“Chill pa rin. Has been super likot in the belly though. Hehehe,” sabi ng fiancé ng PBA player na si David Semerad. “Yesterday, all day, galaw nang galaw. Ang likot talaga.”

Pero malapit na rin naman daw ang expected due date niya na August 19, kaya hindi naman sila naiinip, pero sobrang excited na sa pagdating ng baby nila ni David.

Pagdating naman daw sa diet niya dahil buntis siya, sinabi niyang, “Hmmm… some days good, some days bad. Hahaha! But I’m stocked up on vitamins naman.”

Noong nag-guest siya sa “Anything Goes” online show ko sa Facebook page ng Abante News Online ay naka-six inches heels pa siya. Nakakapag-heels pa ba siya?

“Hindi na masyado. Actually, last na ‘yung sa show mo. Hindi na kaya. Pagkapanganak na,” sabi ni Gwen.

Kinumusta ko naman ang binabalak nilang pagpapakasal next year sa Boracay.

“Still no definite date yet.

“We’re thinking pa lang. Baka May next year siguro,” sabi pa ni Gwen.

Eddie Gutierrez na-excite sa parangal ng SPEEd

Isa sa ICON awardees ng The EDDYS (Entertainment Editors Choice) ang Gutierrez patriarch na si Eddie Gutierrez.

Nang ibalita ‘yon sa kanya ng misis niyang si Annabelle Rama, natuwa raw ang veteran actor.

“Nabasa kasi namin sa diyaryo,” sey ni Bisaya.

Very proud nga si Tito Eddie sa parangal na ‘yon na ibibigay sa kanila ng SPEEd (Society of Phi-lippine Entertainment Editors).

Siyempre, paghahandaan ni Tito Eddie ang event na ‘yon na sa July na, kaya tinanong ako ni Bisaya kung saan ba ang venue?

“Wala pa. TBA (to be announced) pa raw,” sabi ko nang magkasama kami the other day.

Sabi ko kay Bisaya, ang sabi sa akin ng SPEEd president na si Ian Fariñas ay pina-process na ang letter of nomination/awards ng nominees at awardees ng 3rd The EDDYS at papadalhan ang lahat ng nominees at awardees na kasama na ang exact date at venue ng nasabing awards night.

Pero ang alam ko, sa July 14 na ‘yon at sa New Frontier Theater sa Araneta Center gagawin, pero hindi pa nga official na ina-announce ng mga taga-SPEEd.

Anyway, congratulations, Tito Eddie, sa Icon award!

Sarah feeling model sa Istanbul

Maraming fans ni Sarah Lahbati ang nagsasabing type na type nila ang pagiging fashionista ng aktres sa Istanbul, Turkey kung saan ay kasama niya ang lovey-dovey na si Richard Gutierrez.

Puring-puri nga ng fans si Sarah lalo na sa long pink dress na suot niya. Ang ganda raw ni Sarah.

Actually, pinaghandaan talaga ni Sarah ang Magnum ice cream event na ‘yon dahil first time raw niya sa Istanbul at memorable pa nga raw ‘yon dahil kasama niya si Richard.

Bale Monday evening lang sila dumating sa Istanbul, pero marami na raw silang mga lugar na nalibot.