Guzman, Arbasto alisto sa BVR Tour

ILANG tulog na lang at magkikita-kita muli para magbanatan ang mga powerhouse player sa buhangin sa Biyernes sa Sands SM By The Bay sa Pasay City.

Pamato ng Tiger Winx sina Dumaguete leg winners KR Guzman at Krung Arbasto sa men’s division upang harapin ang matitigas na Cignal, Air Force-Sta. Elena, PLDT, Boysen-NU, UST, Fury at Wild Card.

Ikakasa ang Beach Volleyball Republic (BVR) On Tour December Open 2018 bilang Christmas Rally.

Makikipaghatawan din sa wo­men’s teams ng 10th at final leg ngayong taon ang dalawang pares mula University of Santo Tomas-Maynilad, BanKo-Perlas, Creamline, PetroGazz, Boysen-NU, Philippine Air Force at Rizal Technological University.

Nasa lineup sa three-day event ang pagsagawa ng Sandroots program, beach volleyball workshop kung saan toka ang mga player sa kid’s camp sa Disyembre 15 at ilalaro naman ang celebrity match kinabukasan.

Layunin ng BVR na magkaroon ng pagkakataon ang aspiring beach volleyball athlete na ipakita at mag umento ang kanilang talento sa pag­laban sa ibang matitikas na hitters.