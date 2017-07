This guy is mine (4)

Sa isang boarding house sa Makati nabuo ang pagkakaibigan nina Bhing, Lanie, Red, Vanessa, Shiela, Mhae, Mayla, Jha at magkapatid na Julie at Jhona. Maganda ang samahan na nabuo nila. One for ten at ten for one ang motto nila.

At tinawag nila ang isa’t isa na sisterets. Happy ang everyday hanggang sa pagdating ng new boarder sa tapat mismo ng boarding house nila. Si Justin Veneracion. Halos lahat sila ay nagkagusto kay Justin.

Pero isa lang syempre sa kanila ang natipuhan nito. Kaya naman ang riot sa pagitan ng mga sisterets ay mag-uumpisa plus riot ng Mamita nina Julie at Jhona na sobrang hilig sa pagkain, plus riot ng mamu ni Mhae na super perfectionist naman.

May the best girl win sa puso ni Justin. At isa lang ang magsasabi sa kanila ng “THIS GUY IS MINE!”

“TUBIIIIIIG!” ubod lakas na sigaw ni Lanie.

Natataranta namang lumapit sa banyo si Julie dala ang isang basong tubig. Kinatok si Lanie para salubungin lang ang nakasimangot nitong mukha.

“Niloloko mo ba’ko? Aanhin ko ‘yang isang basong tubig, kasya ba ‘yang pampaligo?”

“Ang sabi mo lang tubig, wala ka sinabing pampaligo!” inis na tinalikuran ni Julie ang kaibigan.

Si Jha naman ang lumapit dala ang mainit na tubig.

“Bunsusay, pwede ba hindi ako magkakape rito sa banyo!” iritang sabi ni Lanie.

Si Shiela naman ang sumunod na lumapit sabay lahad ng palad.

“O ano naman ‘yan Shiela may lalabas bang tubig dyan sa palad mo?”

“Akina ang pambayad sa igib.” Parang robot na pagsasalita ni Shiela. Sadya kasing mabagal itong magsalita at walang buhay.

“W-wala akong pera eh.”

Tumalikod na rin si Shiela pagkarining no’n.

“Please mga sisterets baka naman meron sa inyong may magandang kalooban na pwede akong ipag-igib ng tubig, nakapagsabon na’ko eh, biglang nawalan ng tulo!”

Lahat tumingin kay Lanie. Pero lahat din ay bumalik sa kanya-kanyang ginagawa. Nagbisi-bisihan. Maliban kay Mhae.

“O sige na, as usual, ako na ang iigib.”

“Sasamahan na kita Mhae.” Si Shiela.

“Salamat bunso!” nakangiti nang sabi ni Lanie.

Ganoon lang talagang silang magkakaibigan. Fresh pa ang samahan nila dahil wala pang isang taon mula nang magkasama-sama sila sa boarding house na pag-aari ni Miss Samantha. Lahat sila ay may kanya-kanyang trabaho.

Sina Lanie, Julie at Bhing ay magkakasama sa opisina. Si Mayla ay busy sa pag-aasikaso ng visa niya going to Canada habang patuloy sa pagtuturo sa isang pampublikong paaralan. Si Jhona ay cashier sa isang mall.

Si Red ay mananahi sa isang fashion design shop. Sina Vanessa at Jha ay magkasama sa isang call center habang sina Mhae at Shiela ay parehong waitress sa isang restaurant.

Sa may kalakihang boarding house na iyon ay unti-unti nilang nakilala ang isa’t isa na tinawag nilang sisterets. Si Lanie ang pinaka-demure. Si Bhing kadalasan seryoso pero pasimpleng umatake ng joke, siya rin ang always broken hearted.

Ang magkapatid na Julie at Jhona, focus lang sa foods like their mother. Si Red, always serious, ang nanay-nanayan sa grupo. Si Vanessa, ang bangko ng magkakaibigan dahil always hiraman ng pera.

Si Shiela, ang inspector, dahil lagi lang nakamasid at nag-iimbestiga sa mga sisterets niya.

Si Mayla, focus naman sa jowa niyang Canadian kaya laging absent minded. Si Mhae ang bunso na utusan at ang pinakabunso na si Bunsusay Jha ang laging problemado sa pera dahil bread winner sa pamilya.

Smooth sailing ang friendship nila at wala pa naman silang na-e-encounter na mabigat na problema. Hanggang sa dumating sa buhay nila si Justin Veneracion.

Isa-isang nagsilipan ang ulo ng magkakaibigan sa kurtina ng bintana ng boarding house.

“Mga sisterets, ano bang meron dyan?” si Lanie na isiniksik rin ang ulo niya.

“Makasiksik naman ‘to!” natatawang sabi ni Julie.

“E kasi naman, ikaw pa talaga ang nasa unahan, sakop mo kaya!” biro ni Lanie.

“Sssshhh, silent mga sisters, ayan na siya!” si Vanessa.

“Sinong siya?” muling tanong ni Lanie.

“Papa materials, ang newest nating neighborhood!” ang sabi ng kinikilig pang si Bhing.

Nanlaki ang mga mata ni Lanie nang makita ang tinutukoy ng mga kaibigan.

“O, ‘di ba, ang gwapo at ang laki!” si Jhona.

“Ang laki ng ano?” halos sabay-sabay nilang tanong.

“Ang laki ng mucles at ang laki ng dala niyang bagahe oh!” sabay turo ni Jhona sa hila-hilang bagahe ng lalaki habang papasok ito sa katapat na boarding house.

“Ay oo nga nakakaloka!” sang-ayon ni Julie.

Naputol ang kalokahan nila nang biglang hilahin ni Lanie ang kurtina pasara.

“Sis, ang KJ naman oh!” inis na sabi ni Julie.

“Oo na, kj na kung kj, sige na marami pa tayong gagawin. Tantanan n’yo na ‘yang papa material n’yo.”

“Asus, kunwari pa siya, kinilig rin naman.” Hirit pa ni Jhona.

Deep inside ay hindi naman maitatanggi ni Lanie na nagwapuhan din siya sa lalaki. Pero hindi niya style ‘yung magpakita ng paghanga o pagkagusto.

Dahil araw ng Sabado kaya naman abala ang magkakaibigan sa mga gawaing bahay.

Tulung-tulong sila sa lahat mula sa paghuhugas ng mga plato hanggang sa paglalaba at pamamalantsa ay may nakatoka.

Nilapitan ni Jha si Lanie habang abala ito sa pamamalantsa.

“Jha, kung pera ang issue mo, kay Vanessa ka lumapit, alam mo namang lagi rin akong gipit.” Pauna na ni Lanie.

“Hindi ate, gusto ko lang sanang humingi ng advice.”

“Tungkol saan?”

“Tungkol sa p-pera…”

“Ano? E ‘di pera nga ang isyu mo!”

“E kasi naman ate, problemado na nga ako sa pera, ‘yung boyfriend ko dinagdagan pa…”

“Dinagdagan pa ang problema mo?”

“Dinagdagan pa ang problema ko, sa pera…”

“Okay, so kahit saan pa saan natin isuot ang kuwento, pera pa rin talaga ang problema mo, anong advise ba ang kailangan mo?” (Itutuloy)