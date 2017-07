Gutom na Pinoy natapyasan

Bumaba ang antas ng mga nagugutom na pamilyang Pinoy ayon sa pinakahuling ng survey ng Social Weather Station (SWS).

Ayon sa resulta ng survey na isinagawa nitong Hulyo 23 hanggang 26, bumaba sa 2.2 milyong pamilya ang nakaranas ng involuntary hunger, pinakamababa simula noong 2004.

Lumitaw na bumagsak ang hunger level sa 9.5 percent sa ikalawang yugto ng 2017, pinakamababa simula noong March 2004 na 7.4 porsiyento.

Nilahukan ang survey ng 1,200 adult mula sa buong bansa at may margin of error na ±3 points nationwide at ±6 points sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao.

Kabilang umano sa 9.5% ay mga nakaranas ng “moderate” at “severe” hunger.

“Families who experienced involuntary hunger once or a few times in the last three months are categorized under “moderate” and those who were “often” or “always” hungry were classified under “severe”. Moderate hunger dipped by 1.9 percentage points to 7.9 percent in June while sever hunger slightly went down by 0.6 percentage points to 1.6 percent,” ayon sa SWS.

Nagsimula umano ang pagbaba ng involuntary hunger noong Disyembre 2016 na halos kasabay ng resulta ng ginawang survey hinggil sa pagbuti ng self-rated poverty at self-rated food poverty.