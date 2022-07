‘Gutom na gutom sila sa akin’ Ivana inulol mga barako sa Spain

Ang bongga ng bagong upload na content ni Ivana Alawi, ang ‘Food Trip sa Palenge ng Spain’.

Pinatunayan kasi ni Ivana, na bukod sa generous talaga siya sa kanyang pamilya, dahil kasama nga niya sa trip na `yon ang nanay niya, mga kapatid na sina Mona, Hash, Amira.

Pero, mas pinatunayan ni Ivana na sa bansang `yon ay mas mabenta nga raw siya. Talbog daw niya ang ate Amira niya, na mestisa ang dating.

“Ang kulay ko ang pinakamabenta dito!” sabi ni Ivana kay Amira.

Hirit ni Amira, mas maganda kung mag-double date sila, na tinanggihan ni Ivana.

“Paano naman ako maglalandi kung nakabantay ang ate mo, di ba?” sabi ni Ivana.

Habang nagla-lunch nga sila, lumalantak ng masasarap na pagkain, panay ang chika ni Ivana na mabenta talaga ang alindog niya sa Spain.

“Ola, kakain kami ng paella. Naghahanap ang nanay ko ng kanin.

“Pupunta kami sa mga palengke.

“Pero, gusto ko lang ikuwento sa inyo na, I think, pang-Spain pala ang mukha ko, at saka ang kulay ko, mata ko. Lahat talaga.

“Ang mga lalake rito, talagang gutom na gutom sa akin! Hahahaha!

“Totoo talaga. Tawa nang tawa ang nanay ko. Pero, ang mga lalake talaga rito, kung ano-ano ang ginagawa sa akin. Ang iba, kumakagat ng labi, tapos gumaganun (niyayaya siya gamit ang daliri).

“Sabi ko, no, no, no, you cannot get my by biting your lips. Hahaha!

“Grabe talaga. Tapos, kahit naglalakad kami, sinasabihan nila ako na, ‘wow, mamasita’! Hahaha! Proud na proud mga kapatid ko. Hahahaha!” tuwang-tuwa na kuwento ni Ivana.

Anyway, para sa nanay ni Ivana, isa raw ang Spain sa ‘the best’ na napuntahan nilang pamilya.

Anyway, may eksena nga na habang naglalakad sila, may mga Pinoy na nakakita, nagpa-picture sa kanila. At bongga nga rin na may mga afam na nagpa-photo sa kanya. Kinuha ang Instagram account niya.

Ang nanay ni Ivana ang nagbigay ng Instagram at YouTube account ni Ivana, at sobrang na-impress nga ang mga afam sa sobrang dami ng followers niya.

“Nakakahiya ang nanay ko! Siya pa nagbibigay ng Instagram account ko. Hahahaha!

“Pero, ganun talaga sila. Habang naglalakad kami, lumalapit talaga sila. Feeling ko, pinaglihi talaga ako ng nanay ko sa European!” sabi ni Ivana.

Pero, hirit ng nanay niya, sa chocolate nga raw siya pinaglihi.

“Tapos kanina bumibili ako ng coffee, may nanghihingi ng number ko, tapos ginaganun ako. Talagang very ano sila, rawr!

“Ang mga Pinoy kasi mahiyain ng konti. May hintayan pa. Pero dito sa Spain, por pabor, numero. Prangka agad sila!” chika pa ni Ivana.

Kaaliw rin na sa palengke sa Spain ay may mga Pinoy na nagtatrabaho, ha! At sobrang na-touch nga si Ivana dahil may Pinay na nagtatrabaho roon na nanlibre sa kanya.

Gusto sanang ibalik ni Ivana ang paglibre sa naturang Pinay, pero hindi nga ito pumayag. Idolo raw kasi ng anak niya si Ivana. Kaya binati ni Ivana ang anak nito.

“Ang sweet niya ayaw niya akong pagbayarin (sa drinks).”

Sa huli, pinasalamatan ni Ivana ang mga kababayang Pinoy na nasa Barcelona, Spain, na tumulong sa kanila.