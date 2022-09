Gutierrez, Estrada sanib puwersa sa negosyo

Beverly Hills, CA. — Naku, Dondon (my dear editor), alam mo ba na habang ginagawa ko ang column ko ngayon ay nakaramdam ako ng sadness? Umalis na kasi si Raymond Gutierrez at by the time na binabasa ninyo ito ay nasa ‘Pinas na siya. Eh, last weekend naman, si Lorin Gutierrez ang umalis na sa condominium unit nila at nag-transfer na sa dormitory inside their campus (Pepperdine University in Malibu). So, I just realized, ako na lang mag-isa, pero hindi pa nga ako makauwi dahil magko-cover pa ako ng presscon ni Angeline Quinto at ng BuDaKhel group njna Bugoy Drilon, Daryl Ong, Michael Pangilinan on Thursday para sa ‘10Q’ concert on Friday na gaganapin sa City National Grove of Anaheim na ang producer ay si Ms. Pen de Leon-Manahan ng Spotlight Media Entertainment. So, balak ko, after Ms. Pen’s first ‘10Q’ concert, puwede na ako umuwi at makikibalita na lang ako para sa ‘10Q’ concert naman nila sa Seattle on September 10, at sa September 30 show nila sa Las Vegas, Nevada. Anyway, going back to Mond, may ilang events siyang kailangang puntahan sa ‘Pinas kaya umuwi na nga siya. May ilang TV guestings din siyang gagawin. Ang unang event na gagawin ni Mond ay ang opening ng Ultra Boxx sa Capitol Commons sa Pasig City. Boxing fitness club business nila ‘yon at kasosyo rin ang anak ni Senator Jinggoy Estrada na si Jolo Estrada. May iba pa silang mga kasosyo. So, habang nasa ‘Pinas siya ay magba-boxing exercise doon si Mond. Anne ‘di matibag sa pagka-dyosa Sa September 9 naman ang anniversary event ng Belo Medical Group ni Dra. Vicki Belo. Creative director ng nasabing beauty clinic si Mond kaya tututukan niya ang event na ‘yon. Invited ang lahat ng mga endorser ng Belo Medical Group sa event na ‘yon at siguradong darating doon sina Anne Curtis, Piolo Pascual at Catriona Gray. Si Anne ang ‘star’ ng anniversary campaign ng Belo Medical Group at mala-goddess ang ‘It’s Showtime’ host sa billboard niya para sa nasabing beauty clinic. So bongga!

Beverly Hills, CA. — Naku, Dondon (my dear editor), alam mo ba na habang ginagawa ko ang column ko ngayon ay nakaramdam ako ng sadness?

Umalis na kasi si Raymond Gutierrez at by the time na binabasa ninyo ito ay nasa ‘Pinas na siya.

Eh, last weekend naman, si Lorin Gutierrez ang umalis na sa condominium unit nila at nag-transfer na sa dormitory inside their campus (Pepperdine University in Malibu).

So, I just realized, ako na lang mag-isa, pero hindi pa nga ako makauwi dahil magko-cover pa ako ng presscon ni Angeline Quinto at ng BuDaKhel group njna Bugoy Drilon, Daryl Ong, Michael Pangilinan on Thursday para sa ‘10Q’ concert on Friday na gaganapin sa City National Grove of Anaheim na ang producer ay si Ms. Pen de Leon-Manahan ng Spotlight Media Entertainment.

So, balak ko, after Ms. Pen’s first ‘10Q’ concert, puwede na ako umuwi at makikibalita na lang ako para sa ‘10Q’ concert naman nila sa Seattle on September 10, at sa September 30 show nila sa Las Vegas, Nevada.

Anyway, going back to Mond, may ilang events siyang kailangang puntahan sa ‘Pinas kaya umuwi na nga siya.

May ilang TV guestings din siyang gagawin.

Ang unang event na gagawin ni Mond ay ang opening ng Ultra Boxx sa Capitol Commons sa Pasig City.

Boxing fitness club business nila ‘yon at kasosyo rin ang anak ni Senator Jinggoy Estrada na si Jolo Estrada. May iba pa silang mga kasosyo.

So, habang nasa ‘Pinas siya ay magba-boxing exercise doon si Mond.

Anne dyosa ng Belo

Sa September 9 naman ang anniversary event ng Belo Medical Group ni Dra. Vicki Belo. Creative director ng nasabing beauty clinic si Mond kaya tututukan niya ang event na ‘yon.

Invited ang lahat ng mga endorser ng Belo Medical Group sa event na ‘yon at siguradong darating doon sina Anne Curtis, Piolo Pascual at Catriona Gray.

Si Anne ang ‘star’ ng anniversary campaign ng Belo Medical Group at mala-goddess ang ‘It’s Showtime’ host sa billboard niya para sa nasabing beauty clinic.

So bongga!