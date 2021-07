Gustong tulungan ang isda sa putik

May nakapagsai na sa akin na ang panaginip daw tungkol sa isda ay may kinalaman sa pagbubuntis ng taong nakapanaginip nito o ng kaibigan niya. Pero feeling ko kakaiba ang ibig sabihin ng napanaginipan ko na may kinalaman sa isda. Doon kasi naglalakad ako sa bakanteng lote sa amin na malapit sa maliit na lawa, pero bago ako makarating sa tubig may napansin akong isda na nasa putikan, gusto ko siyang tulungan na maibalik sa lawa pero hindi ako makakilos at tila ayaw kong hawakan dahil sa laki nito, pagtapos nito gumalaw ang isda papunta sa direksyon ko at parang aatake. Tumakbo na ako tapos nakakita ng marami pang isda sa daan, ang iba hindi na gumagalaw.

Anneth

Sa pangkalahatan positibo ang sinisimbolo ng isda sa ating panaginip, maliban kung ito ay patay na o kaya ay nakawala sa iyong kamay o lambat.

Dahil sa panaginip mo wala sa natural na tirahan nito na tubig ang malaking isda na nakita mo, nangangahulugan ito na mayroong parating na hamon o problema sa iyo. Pwede ring nakatagpo ka ng disappointment sa mga tao sa paligid mo.

Kung nakita mo sa malinis na tubig ang isda, positibo ang sinasabi ng iyong panaginip na koneksyon sa iyong career o negosyo. Pero dahil sa putikan mo ito nakita, sinasabi nito na makakatagpo ka ng mga haharang sa tagumpay mo.

Ang pag-atake ng isda sa iyo ay sumisimbolo naman sa napupunong emosyon na tinitiis mo sa iyong buhay. Dahil malaking isda ito, maaaring may humamon sa iyong pananaw o anumang pinaniniwalan. Kung sinubukan mong hawakan ang isda pero nakawala ito, posible itong mangahulugan na nawala sa iyo ang chance na mapatunayan ang sarili.

Kapag patay na ang isa sa panaginip, senyales ito na mayroong namumuong problema o karamdaman sa hinaharap o kaya naman ay mapupunta ka sa mahirap na sitwasyon.

Sa una mong pahayag, may ilang pagkakataon talaga na sumisimbolo ang isda sa panaginip, sa pagbubuntis ng isang tao. Pero bukod dito, senyales din ang isda sa personal development o pagbabago ng isang tao.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.