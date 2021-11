Gustong mabawi ang binayad sa hinuhulugang bahay

Magandang araw, Mga Kakampi!

Pangarap ng bawat Pilipino na magkaroon ng tahanan na matatawag nilang kanila.

Ito’y sarili nating tahanan kasama ang ating pamilya at mga mahal sa buhay.

Kaya naman, ginagawa natin ang lahat ng pagsisikap upang makapagpundar tayo ng sariling bahay.

Naririyan na nangungutang tayo sa bangko o sa financing company para mabili ang pangarap na bahay, kahit tatlumpung taon pa nila itong huhulugan.

May ilan namang kumukuha ng housing loan sa PAG-IBIG para magkaroon ng ng sariling bahay, kahit halos wala nang matira sa kanilang suweldo kapag kinaltas na ang inutang.

Sa kasamaang-palad, marami sa mga kumuha ng mga housing loan ang hindi na nakapagbayad nang humagupit ang pandemya.

Ilan sa kanila, napilitang iwan na lang ang biniling bahay dahil hindi na nakabayad ng buwanang amortization. Ang iba namang kumuha ng loan sa bangko ay na-foreclose na ang mga tahanan at napilitan na lang na muling mangupahan.

Kabilang si Ronnie sa mga ganito ang sinapit. Dahil nawalan ng pagkakakitaan, hindi na nakapagbayad si Ronnie sa biniling bahay na mahigit dalawang taon din niyang hinulugan.

Sumulat siya sa ating Free Legal Helpdesk upang magtanong kung posible bang mabawi niya ang bahagi ng kanyang ibinayad para magamit ang pera upang muling makapagsimula. Ito ang kabuuan ng kanyag liham:

Atty. Chel, may binibili po akong bahay. Nakapagbayad na po ako more than 2yrs. Nagkaproblema po ako and hindi ko na po nabayaran ang susunod na payments. Entitled po ba ako ng 50% refund? In-house po ang financing.

Maraming salamat sa iyong tanong, Ronnie. Ang sagot sa iyong problema ay makikita sa Section 3(b) ng RA No. 6552 o ang Realty Installment Buyer Act o Maceda Law. Ang probisyong ito ay para sa mga bumili ng real property at nakapagbayad na ng at least two (2) years installments.

Para na rin sa kaalaman at kaliwanagan ng ating mga tagasubaybay, ilalagay natin ang kabuuan ng nasabing bahagi ng batas.

“If the contract is canceled, the seller shall refund to the buyer the cash surrender value of the payments on the property equivalent to fifty per cent (50%) of the total payments made, and, after five years of installments, an additional five per cent every year but not to exceed ninety per cent of the total payments made: Provided, That the actual cancellation of the contract shall take place after thirty days from receipt by the buyer of the notice of cancellation or the demand for rescission of the contract by a notarial act and upon full payment of the cash surrender value to the buyer.”

Ibig sabihin nito Ronnie, sa unang limang taon ng paghuhulog, maaaring makuha ang 50 porsiyento o kalahati ng naibayad.

Kapag mahigit limang taon na ang paghuhulog, mayroong dagdag na limang porsiyento kada taon ang puwedeng ma-refund. Subalit hindi puwedeng lumampas sa 90 porsiyento ng kabuuang ibinayad ang pwede ma-refund.

Ang unang hakbang na dapat mong gawin ay pormal na sumulat sa developer upang ipaalam sa kanila na gagamitin mo ang iyong karapatan sa ilalim ng Maceda Law.

Ronnie, sakaling magkaroon man ng problema o alitan sa pagitan mo at ng real estate developer ukol sa iyong mga karapatang sa ilalim ng Maceda Law, maaari kang dumulog sa Human Settlements Adjudication Commission o ang dating Housing and Land Use Regulatory Board at sila ang aayos ng problema mo.

Muli, maraming salamat sa iyong tanong Ronnie. Umaasa ako na makukuha mo ang bahagi ng iyong ibinayad para muli kang makapagsimula.

-ooo-

