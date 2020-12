Gusto mo pa bang maging Pilipino?

Ito ang aking tanong sa aking mga estudyantepagkatapos talakayin ang usapin ng pagkamamamayan. Ang binigay kong sitwasyon sakanila ay kung sa darating na 12.12 na promo ng mga tindahan, kasama duon ang pagkakataon namabilisang magpalit ng kanilang pagkamamamayan, isusuko ba nila ang kanilang pagiging Pilipino.

Sinasabing mahirap pakawalan ang isang bagay nanasasa-kamay mo na, lalong-lalo na kung ito ay pinaghirapan upang makamtan. Hindi ba dapatmadaling isuko ang isang bagay na hindipinaghirapan—kagaya ng pagiging Pilipino ng karamihan sa atin, na nakamit mula sakapanganakan. Kaya, ang inaasahang kongmagiging sagot ng nakararami ay isusuko nila ang kanilang pagiging Pilipino. Ang mga sumusunod ay ang resulta ng aking tanong.

Karamihan ay piniling manahimik. Sa pakiwari ko, nahihiya silang sabihin na gusto nilang bitawan ang pagiging Pilipino nila sa takot na mahusgahan silana taksil sa inang bayan. May mga nagsabi nakukunin nila ang pagkakataong magpalit ng pagkamamamayan sa dahilang mas maramingbenepisyo ang kanilang maaring pakinabangankung sila ay, halimbawa, isang Amerikano, Australiano, Briton at iba pa. Tinukoy nila ang mgabenepisyong pangkalusugan, pang-edukasyon, at mga pagkakataon pangkabuhayan upang mamuhayng disente at komportable.

Syempre, mayroon din namang nagsabi na hindi nilapakakawalan ang kanilang pagiging Pilipino. Nungusisain ko kung bakit, iba-iba ang kanilang mganaging tugon, kasali na ang pagmamahal nila sakultura, sa kanilang pamilya at mga kaibigan, pati nanga ang pagkahilig nila sa mga pagkaing Pilipino. Nilinaw ko na ang pagpapalit ng pagkamamamayanay hindi naman nangangahulugan ng pag-alis nilasa Pilipinas o ang pagtalikod nila sa mga bagay nanagpapaka-Pilipino sa atin.

Isang sagot ang kahanga-hanga. Aniya, hindi niyakayang isuko ang kanyang pagkamamamayangPilipino sapagka’t mangangahulugan ito ng pagkawala ng kaniyang pagkakataong mamili ng mga magiging pinuno ng ating bansa o ang karapatang bumoto at makialam sa mga nangyayarisa pamahalaan at sa lipunan. Ipinaalala niya ang lagi kong sinasabi sa kanila na kapag hindi moginagamit ang pribilehiyong bumoto, wala kangkarapatan upang magreklamo sa nangyayari sagobyerno.

Agad may nagtanong—paano kung ang nanalo ay ang maling kandidato? Sinalubong ko ito ng tanongdin—sino ang makakapagsabi kung tama o mali ang nanalo? Hindi nangangahulugan na kapag ang binoto ng taong-bayan ay ang “tamang” tao aymagiging mabuti ang takbo ng bansa at ng pamahalaan. Sino ba ang tama o nararapat? Bagama’t may mga katangian tayong hinahanap, hindi garantisado na magiging maayos ang kanyangpamamahala. Sa ganang akin, hindi tayo dapattumigil sa pagpili ng “tamang” kandidato. Mahalagarin na ituloy ng mga mamamayan ang pakikialam sauri ng pamamahala na ibinibigay ng napiling pinuno.

Sa pangwakas, tila nagkasundo naman kami namay magandang kinabukasan ang Pilipinas. Tingnan niyo nga, napagtanto na ni Duterte na ang susi pala sa pagsugpo ng paglaganap ng COVID-19 ay ang pag-tetest sa mga tao.