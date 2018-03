‘Gusto mo ba maging tayo?’ Angelica hinamon ng relasyon si Ryan Bang

Si Ryan Bang na ba ang type maging dyowa ni Angelica Panganiban? Si Ryan na madalas makita ngayon na bida sa Instagram stories ni Angelica.

“Feeling niya kami talaga,” caption ni Angelica sa IG video niya na nagpapa-cute talaga sa kanya si Ryan.

“Gusto mo ba maging tayo?” maririnig na tanong ni Angelica kay Ryan, na sinabayan nang malalakas na tawa ng dalaga.

“Sure why not? Oo nga. Gusto mo na ngayon?” sagot naman ni Ryan na kahit tumatawa, mukhang seryoso naman na bet talaga niya si Angelica.

May pa-caption pa si Angelia na, ‘9 years in the making na daw siya,’ na ang ibig sabihin ay parang siyam na taon na niyang bet si Angelica? Na teka lang, ilang taon na ba si Ryan sa Pilipinas o sa showbiz?

Anyway, malay naman natin, ‘di ba? Na marami nga ang nagsasabi, na minsan hindi mo lang napapansin ang mga tao sa paligid mo, na puwedeng maging source talaga ng kaligayahan ng puso mo.

Pero, dahil higit pa sa magkaibigan ang turingan nila, na kapatid nga ang tingin ni Angelica kay Ryan, mukhang malabo nga. Well, abang-abang na lang tayo. (Dondon Sermino)