Gusto kung patyon sa CIA – Duterte

Gibutyag ni Presidente Rodrigo Duterte ang gihikong pagbantay kaniya sa Central Intelligence Agency (CIA) sa Amerika.

Sa iyang pakigpulong kagabii sa convention ng Hugpong ng Pagbabago sa Davao City, miingon ang Presidente nga diki gusto kaniya ang Amerika ug gusto siyang patyon.

Diki kini unang higayon nga gibutyag sa Presidente ang CIA sa usa sa mga posibleng hulga sa iyang kinabuhi.

Matud ni Presidente Duterte nga , walay makuha ang Amerika kung mapatay siya.

“Ang balita ko gusto nila akong patayin. Go ahead. Be my guest. After all, this country will remain the way it is if …all the leaders,” matud sa Presidente.

Matud niya nga king mobuto ang helicopter nga gigamit sa Presidente kini sigurado nga ang CIA maoy anaa sa luyo niini tungod kay sila ang interesado kaniya.

“Pag pumutok ang helicopter ko diyan, sila ‘yan. They’re the only one interested to… ayaw nila to, ayaw nila ‘yan… Wala namang ibinibigay sa atin, at mind you, lahat ng kinukuha natin sa kanila hindi for free ‘yan. Bayad ‘yan,” dugang pamahayag sa Presidente.