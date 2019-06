Gusto ang underdog

Tabla na ang Warriors at Raptors ngunit kahit sabihin na natin na “underdog” ang Toronto ay undermanned naman ang Warriors.

Marami sa mga star ng team ang hindi maganda ang lagay at mukhang hindi makakapaglaro sa buong finals.

Si Klay Thompson may left harmstring tightness. Kahit sabihing kaya niyang maglaro, ang desisyon ay na kay Steve Kerr.

Isama pa si Kevin Durant, kakailanganin pa muna niyang makabalik sa formal practice bago makapag­laro muli. Pitong playoffs games ang na-missed ng two-time reigning Finals MVP.

Malamang ay sa kalagitnaan ng series ay makikita na natin si Durant at tutulungang mapagaan ang trabaho ni Steph Curry. Maging ang kanilang forward/center na si Kevon Looney ay may fracture din sa kanyang rib cage.

Dahil dito, asahan na natin ang mas mahabang playing time ni Andrew Bogut.

Ilan sa mga nakausap kong PBA players gustong Raptors ang manalo. Para sa kanila ay maganda ang istorya ng team at ang simpatya nila ay para sa mga underdog.

***

Naging magulo ang unang bakbakan ng Phoenix at TNT KaTropa. Literal na bakbakan talaga, sakitan at pisikalan. Akala mo playoffs na sa init ng kaganapan.

Ang daming na-eject at ang daming hindi kaaya-aya sa mata na pangyayari. Nariyan ang pagtulak ni Coach Louie Alas kay Anthony Semerad at nakita nga ito ng kanyang kambal na si David at iginanti ang kanyang kambal.

Napakagulo sa court, umpisa pa lang kumukulo na agad ang dugo ng magkabilang team, para bang may personal issues ‘tong mga ‘to. Andyan pa ang solid na pananakit ni Calvin Abueva kay import Terrence Jones.

Intentional talaga ang ginawa niya, at kung intensity at impact ng kanyang ginawa ang pag-uusapan ay kita naman sa malakas na pagtalsik ni Jones. Hindi pa man tapos ang issue ni The Beast sa kanyang ginawa sa gf ni Ray Parks ay heto na at nasundan na agad.

Pinatawan ng P70,000 fine si Abueva at may kasamang indefinite suspension. Hindi na papayagan ni Commissioner Marcial ang ganitong behavior, professionalism ang talagang kailangan ipakita ng bawat player on and off the court.

May fine din na P40,000 si Coach Alas at 2-game suspension at tig-1,000 sina Perkins, Dozier at p10,000 kay TNT Asst. team manager Miguel Fernandez. Habang P20,000 sa Semerad twins at P70,000 kay Jones.

Suspendido rin ang referee na si Bing Oliva ng 10 playing games dahil sa hindi nito pagtawag sa ginawang pagtira ni Jones sa pribadong parte ni Abueva.

***

Salamat po. God bless!