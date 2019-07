Gusot sa SEA Games hosting inayos na ng Palasyo

NAGPATAWAG ng ‘Unity Meeting’ ang Malacañang Miyerkoles nang umaga para maayos ang gusot sa isyu ng hosting sa Southeast Asian (SEA) Games na gagawin sa bansa sa Nobyembre.

Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na masigurong walang magiging aberya sa SEA Games kaya ipinatawag ang mga pinuno ng Philippine Sports Commission (PSC), Phi­lippine Olympic Committee (POC) at Phi­lippine Southeast Asian Games Organizing Committee (Phisgoc).

Si Executive Secretary Salvador Medialdea ang humarap sa mga sports official at sa kanyang mensahe ay nanawagan ito ng pagkakaisa para matiyak ang tagumpay ng hosting ng biennial meet.

Diretsahang pinagsabihan ni Medialdea ang mga sports official na tigilan na ang ingay at batikos, sa halip ay magtulungan at isantabi muna ang mga pansariling isyu.

“I echo the call to set aside differences and join hands in unity to work as one well-oiled machinery and provide the hosting of the 30th Southeast Asian Games that every Filipino should be proud of,” ani Medialdea.

Binigyang-diin ni Medialdea na 100% ang suporta ng Office of the President sa SEA Games at sa sektor ng palakasan, at may kapangyarihan aniya ang Office of the Executive Secretary na mag-isyu ng mga direktiba para sa ikagaganda ng mga programa at serbisyo sa bansa.

“Full support ho ang presidente sa sports, hindi kagaya ng iba diyan na kumukuwestiyon at nagsabing walang awtoridad na mag-isyu ng order ang OES,” dagdag pa ni Medialdea. (Aileen Taliping)