Gusali sa Taiwan nagliyab, 46 tsugi

Nasawi ang 46 katao habang 79 ang nasugatan matapos sumiklab ang sunog sa isang 13-storey na gusali sa Kaohsiung Taiwan.

Nabatid na 14 sa nasugatan ay kritikal kung saan inabot ng apat na oras bago tuluyang naapula ang apoy.

Ayon sa pulisya, karamihan sa mga nasawi at nasugatan ay na-trap sa gitna ng 7th at 11th floor. Napag-alaman din karamihan sa nakatira sa nasunog na gusali ay may mga edad na at may disabilities.

Ayon sa mga saksi at naninirahan sa kalapit na nasunog na tower, bago ang sunog ay nakarinig sila ng malakas na pagsabog.

Sa ngayon ay masusi pang inaalam ng mga awtoridad ang ugat ng sunog at kung magkano ang danyos.