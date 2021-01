Gus Abelgas dating naglalako ng diyaryo

Hindi naging madali ang pinagdaanan ng iconic na boses sa likod ng programang ‘Scene of the Crime Operatives’ na si Gus Abelgas.

Ayon sa Kapamilya anchor sa panayam ng ‘Jigo Live’ sa Abante Radyo Tabloidista, noong bata pa ay wala siyang pinangarap na trabaho dahil nais lang ng kanyang pamilya na makaraos sa pang-araw-araw bilang illegal settler sa San Andres Bukid sa Vito Cruz, Manila.

Para makatulong sa kanyang nanay na labandera at tatay na tsuper, nagtinda ng diyaryo si Gus sa murang edad.

“Siguro naging instrumento din na nagkaroon ako ng past patungo don [sa pagpasok sa media],” lahad ni Abelgas.

Nang tumungtong sa kolehiyo, kursong Bachelor of Arts in Journalism sa Lyceum of the Philippines ang kanyang kinuha, at dito na nagtuloy-tuloy ang kanyang karera bilang tanyag na mamamahayag.

Bukod sa BA Journalism, nakatapos din si Gus sa law school ngunit hindi nakapasa sa Bar exams.

Bago nakapasok sa ABS-CBN, naging writer si Abelgas para sa Department of National Defense para kay dating Senador Juan Ponce Enrile, at nang maging reporter para sa People’s Journal ay bumilib sa kanya ang head ng ABS-CBN News and Current Affairs hanggang sa kunin siya para sa ‘TV Patrol’.

Dito na nagtuloy-tuloy ang karera ni Abelgas sa media na ngayon nga’y tanyag dahil sa kanyang programa na tungkol sa pagtalakay sa mga krimen.

Krimen ang mabentang panuorin ng mga tao, ayon sa beteranong journalist.

Sa parehong panayam sinabi ng SOCO anchor, na nasanay na siya sa mga patayang nakikita tuwing siya’y nagko-cover.

“Human by nature is sadista ang tao,” kwento ni Abelgas sa kanyang nababanggit sa mga estudyante tuwing lecture.

“Ang gustong makita ng tao, ‘yung naghihirap ang kapwa tao.”

Madalas din niyang tinatanong ang mga estudyante kung anong mas gusto nilang panuorin, ‘yung naghahabulan ng saksak o inauguration ng isang building?’

“Sasabihan nila, ‘Sir yung naghahabulan ng saksak,'” lahad ni Abelgas.

Kinuwento niya rin sa panayam na sa kanyang trabaho sa police beat, aabot na sa pitong suspek ang kanyang napasuko, isa dito ay may kaugnayan pa sa Marikina rape-slay case noong 1993.

Mapapanood sa Facebook page ng Abante Radyo Tabloidista ang buong panayam sa sikat na journalist. (Ray Mark Patriarca)