Gurong Filipino, katuwang sa kaunlaran

Ipagdiriwang po ang National Teachers’ Month mula nga­yong ika-5 ng Setyembre hanggang ika-5 ng Oktubre sa bisa ng Proclamation No. 242 na nilagdaan ni Pangulong Noynoy Aquino noong 2011.

Ito po’y pagkilala sa trabaho at mahala­gang papel ng ating mga minamahal na guro sa pagpapayabong ng isip at puso ng kabataang Pilipino at pagtatagu­yod sa kinabukasan ng ating bansa.

Kaya’t salamat po sa lahat ng mga guro, tech-voc trainor at mga propesor sa kolehiyo na araw-araw naglalaan ng kanilang sarili para maging mahusay, produktibo at world-class ang ating mamamayan.

Malapit po sa ating puso ang mga guro dahil ang aking mga magulang na sina Bro. Eddie at Sis. Dory ay kapwa po mga dating guro at saksi po ako sa dedikasyon at sakripisyo nila sa trabaho.

Sa kabila po ng espesyal na tungkuling ginagampanan ng mga guro sa ating lipunan, tila wala naman pong katapusan ang mga hamong kanilang hinaharap sa kanilang trabaho at propesyon.

Bukod sa mababang sahod, kakulangan sa mga teaching materials at klasrum, gayundin ang malaking bilang ng mga mag-aaral, nariyan din po ang dagdag na gastos nga­yon sa pagpapa-renew ng lisensya sa PRC.

Sa dami po ng reklamong ating natanggap mula sa mga guro tungkol sa implementasyon ng Continuing Professional Development (CPD) Law, layunin po nating amyendahan ang RA 10912.

Nais po nating mapababa ang required credit units o CPD points at mapahaba ang validity ng Professional Identification Card (PIC) mula 3 hanggang 5 taon.

Nakasaad po sa Magna Carta for Public School Teachers na dapat ay 6-8 oras lang ang trabaho ng mga guro kada araw pero sa realidad ay lampas-lampas po rito ang ginugugol na oras ng bawat guro sa loob at labas ng eskuwelahan.

Kaugnay nito, nagsumite na po tayo ng panukalang batas, ang Senate Bill No. 1222, para mapababa ang optional retirement age ng mga guro sa 55 years old mula sa 60 years old.

Kapag naging batas po ito, mas ma-e-enjoy ng ating mga guro ang kanilang retirement benefits, makakapagbiyahe habang mala­kas pa ang kanilang katawan, makakapag-negosyo o makakapag­laan ng de-kalidad na panahon sa piling ng kanilang pamilya at mga apo.

Para sa ating mga guro – ang ating mga bayani, kinikilala po natin ang inyong mga sakripisyo kaya’t layunin naman po na­ting pagandahin ang kalagayan ng inyong trabaho.

Naniniwala po tayo na kapag masaya at sapat ang pag-aalaga ng estado sa mga teacher, mas lalo silang magiging epektibo sa kanilang trabaho.

Happy Teachers’ Month po!

