Gunrunner na mag-uutol nakorner

Nagkaroon muna ng ilang minutong habulan bago tuluyang naaresto ng mga pulis ang magkakapatid na lalaki na umano’y mga kilabot na gunrunner at pusher kasama ang isa nilang katropa makaraang salakayin ang kanilang inuupahang bahay sa Malabon City kamakalawa ng gabi.

Violation of R.A, 10591 (illegal possession of firearm and ammunitions) ang ikinaso kina Melvin De Jesus, 39; Mark Antony; 33, bunsong kapatid na si Kevin, 30 at barkadang si Eddie Tornia, 33, mga naninirahan sa No. 23 Gervacio St., Barangay Dulong Duhat ng nasabing siyudad.

Sa report ng Malabon Polce, na-monitor nila ang lugar ng inuupahang bahay ng mga suspek, kaya kaagad silang nag-apply ng search warrant kay Hon. Antonia Largoza- Cantero, Presiding Judge , Malabon City Regional Trial Court (RTC).

Nang maisyuhan, nilusob na ng puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) at Sub-Station 2 (SS-2) ng Malabon Police ang inuupahang bahay ng mga suspek, alas 8:30 ng gabi.

Pagkakita sa mga parak, kanya-kanya silang pulasan pero nakorner din at pinosasan.

Narekober sa kanila ang isang cal. 45 pistol, magazine at dalang live ammos at isang cal. 38 revolver na may apat na bala.

Miyembro din ang magkakapatid na “De Jesus sa Sigue-Sigue” sputnik. (Orly Barcala)