Gun-for-hire patay sa engkuwentro

Patay ang isang miyembro ng gun for hire group at number one most wanted ng bayan ng Dinas sa Zamboanga del Sur matapos umanong makipagpalitan ng putok sa aarestong pulisya Sabado ng hapon.

Kinilala ang nasawing suspek na si Samsudin Tantong Manlay, 35.

Bitbit ang warrant of arrest para sa kasong RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Act, nagpunta ang pulisya sa pinagtataguang bahay ng suspek sa Purok. 1, Brgy. Nian.

Subalit imbes na sumuko nang matiwasay ay mas pinili diumano nitong manlaban at nakipagbarilan sa pulisya na agad namang gumanti ng putok.

Nagkaroon ng running gun battle hanggang matapos ang mahigit limang minutong habulan ay napatay ng pulisya ang suspek.

Nakuha sa suspek ang isang kalire .45 baril, mga magazine at mga bala nito gayundin ang isang granada. (Edwin Balasa)