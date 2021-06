Gumabao tatakbo para sa karagatan

HINDI lang sa volleyball maaasahan at idol si Creamline Cool Smashers star Michele Gumabao kundi pati na rin sa pag-iingat at pagpapahalaga nito sa kalikasan.

Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ng veteran opposite spiker na handa itong pangalagaan ang karagatan kontra sa mga plastic waste.

“Being surrounded by beautiful oceans and beaches we must do our part to preserve the beauty of the Philippines! It’s us vs plastic waste and the time to Run for the Oceans is now!” caption ni Gumabao.

Sa kasalukuyan, patuloy naman ang paghahanda ng Cool Smashers para sa darating na Premier Volleyball League Open Conference.

Noong 2019, namayagpag ang Cool Smashers upang masungkit ang titulo ng PVL Open Conference kontra PetroGazz Angels.

Inaasahang magbabalik ang PVL para sa kanilang 2021 Open Conference sa huling linggo ng Hunyo o unang linggo ng Hulyo. (JAToralba)