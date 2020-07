Gumabao panay ayuda

WALANG kapaguran sa pagtulong si Creamline Cool Smasher ace spiker Michele Gumabao sa gitna ng coronavirus pandemic.

Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Gumabao ang resulta ng kanilang “Your 200 Pesos” fund drive.

“When ECQ was lifted we knew donations would lessen, relief operations would slow down and we would slowly have to wrap up the efforts of @your200pesos and get ready for the new normal,” sey ni Gumabao.

Aniya, nang kinapos ang donation para sa kanilang fund drive hindi ito nadismaya bagkus gumawa ang mga ito ng paraan para sa tuloy-tuloy na pagtulong mga apektadong mamamayan at frontliner. (JAT)