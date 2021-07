Gumabao miss na ang beauty contest

Kahit Martes pa lang ay napa-Throwback Thursday na si volleybelle Michele Gumabao nang i-post niya ang dati niyang litrato sa pagsabak sa beauty contest.

Makikita kasi sa Instagram post nito na nagtanaw balik ito sa kanyang karera bilang beauty queen.

“Back to where it all began,” sey ni Gumabao kasama ang litrato niya habang kinokoronahan sa pagsalang niya sa Binibining Pilipinas.

Ikinalulungkot kasi nitong hindi makanood sa nasabing pakontes dahil sa pagkakakulong niya sa bubble training para sa nalalapit na Premier Volleyball League (PVL) Open Conference.

“So sad I won’t get to watch @bbpilipinasofficial live this year,” saad nito sabay pabaon na “but praying and wishing all the best to all the candidates!”

Bukod kasi sa pagba-volleyball ay pinasok din ni Creamline Cool Smashers star Michele ang pagrampa sa entablado kaya malapit ang loob nito sa mga beauty contest. (Aivan Episcope)