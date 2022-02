Gulo, dayaan sa eleksiyon ‘di uubra kay Digong

Hindi papayagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na umiral ang karahasan at kaguluhan sa darating na eleksiyon sa Mayo.

Sinabi ng Pangulo sa one-on-one interview sa kanya ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar na hindi niya hahayang magkaroon ng pananakot at karahasan sa eleksiyon.

Nais aniya nitong maging malinis, walang daya­an at walang patayan sa eleksiyon sa panahon ng kanyang administrasyon.

“I will never, never condone election-related violence. Hindi talaga ako papayag sa terrorism of intimidation,” anang Pangulo.

Kinausap na aniya nito si Defense Secretary Delfin Lorenzana at inatasang tiyakin na malinis at mapayapa ang darating na halalan sa tulong ng mga sundalo pati na mga pulis.

“Itong si Lorenzana, nag-usap kami, that this election under me would be walang takutan; no vote buying,–itong takutan, patayan tapos puwersahin mo sarili mo,” dagdag ng Pangulo.

“Do not do it sa panahon ko. Maybe ibang presidente siguro, huwag sa akin. Kaya sabi ko pupuntahan talaga kita,” wika ng Pangulo. (Aileen Taliping)