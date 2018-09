Gulay bagsak presyo dahil sa suplay galing Mindanao

NAG-UMPISA nang magbenta ng mas murang gulay galing Mindanao ang Department of Agriculture (DA) sa tanggapan ng Bureau of Plant Industry (BPI) sa San Andres, Manila kahapon.

Ayon kay Agriculture Secretary Emmanuel Piñol, 30 tonelada ang in-airlift sa Metro Manila at ang presyo ng mga gulay sa BPI-San Andres ay kalahati lamang ng kasalukuyang bentahan sa mga palengke.

Sabi ni Piñol, P95 lamang ang kilo ng presyo ng carrots, P70 ang kilo ng repolyo, at P80 ang kilo ng sili. May talong, labanos din at iba pang gulay.

Alas-singko nang umaga nag-umpisa ang bentahan sa BPI San Andres.

Mayroon ding asukal na puti na P49 ang kilo, saging P17 ang kilo, iba pang mga prutas at mga isda galing Mindanao.

Dahil sa pagdating ng murang gulay ga­ling Mindanao ay halos bumagsak sa kalahati ang dating mataas na presyuhan ng gulay sa ilang palengke sa Metro Manila, sabi ni Piñol.

Ang carrots ay ibi­naba sa P160 ang kilo at ang repolyo ay nasa P120 na lamang ang kilo.

Bukod sa mga in-airlift na gulay, mayroon pa raw dumating na refrigerated van ga­ling sa Bukidnon na may walong toneladang gulay na dumating nu’ng Miyerkoles at may C130 na eroplanong galing General Santos City na may dalang 12 toneladang gulay at prutas na dumating noong Huwebes nang gabi.

Bibigyan ng kagawaran ang mga magsasaka na direktang makipag-ugnayan sa mga supermarket at mga homeowners association para sa mas regular na arrangement para hindi na kaila­nganin ang mga tra­ders at middlemen na nananamantala.