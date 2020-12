Guimaras target maging ‘bike paradise’

Tinatarget ng Guimaras na maging ‘bike paradise’ ng bansa sa pamamagitan ng paggawa ng mga natatanging bisikleta na yari sa kawayan.

Nitong linggo ay inilunsad ng National Grid Corporation of the Philippines at Guimaras provincial government ang ‘Green Spark Project’ sa bayan ng San Lorenzo.

Ang ‘Green Spark Project’ ay magpo-promote sa ‘bambikes’ o bamboo-made bike.

Nilalayon ng proyekto ang malawakang pag-unlad kung saan magbebenepisyo ang mga barangay sa San Lorenzo.

“This is a social-enterprise project that creates sustainable jobs in rural villages through hand crafted-bamboo bikes,” ani Elena Quezon, ng Guimaras Provincial Economic Development Office.