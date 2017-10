Guidelines sa TNVS, pinamamadali na ni Poe

Pinamamadali na ni Senate Committee on Public Services chairperson Grace Poe sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang pagbalangkas ng revised guidelines para sa Transport Network Vehicle Services (TNVS).

Nais ni Poe na bago matapos ang taon ay maipalabas na ng LTFRB ang patakaran para na rin sa kapakanan ng riding public.

“In the interest of public service, the LTFRB should release the guidelines before the end of the year, preferably before the holiday rush,” saad ni Poe.

Binigyang-diin ni Poe na kung maantala pa ang pagpapalabas ng guidelines ay hindi lamang ang mga pasahero ang apektado kundi maging ang mga umaasa sa TNVS ng kanilang kita para sa pamilya.

“To delay the release of those guidelines will affect, not just the daily commute of those who rely on TNVS, but also those who rely on it for a living,” dagdag ni Poe.

Ipinaliwanag naman ni Poe na nadedelay ang pagpapalabas ng guidelines dahil marami pang bagay ang dapat ikunsidera partikular ang mga napag-usapan ng Technical Working Group (TWG).

Binigyang-diin ni Poe na maging sa kanilang TWG, lumitaw na hindi lamang limitado sa bilang ng mga sasakyan at pamasahe ang problema.

Kasama rin anya sa pinag-uusapan ang fleet service, company markings sa mga sasakyan, insurance at iba pang isyu.