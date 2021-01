Guideline sa ensayo ng student athlete

Matagal nang aprubado ng IATF base sa Resolution No. 68 na makapag-ensayo ang mga student athlete sa mga college athletic association.

Base ito sa Republic Act No. 10676 o Student Athletes Protection Act, nakasaad na “shall be allowed to resume their preparatory practice” sa area under General Community Quarantine at Modified General Community Quarantine.

Kaso lang hanggang ngayon wala pa rin tayo guidelines, marami na ako nakausap na mga athletang sabik na makabalik sa ensayo.

Importante makabalik na rin ang mga atleta para sa kanilang kalusagan pero dapat sumunod sa protocol ng gobyerno.

Kaso nasaan na ‘yung guidelines ng Commision on Higher Education?

Nagpalakas ang Brooklyn Nets sa pagkuha nila kay James Harden.

Pero ang tanong, kanino ang bola mas matagal?

Kay Harden, Durant o Irving?

Sana maging katulad sila ng Lakers na tangap nila na mas maraming hawak ng bola si LeBron James.

Pero aabangn ko ang unang laro nila.

