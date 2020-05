Guiao: Pandemic nakaka-depress

ISA si NLEX coach Yeng Guiao sa mga umaasa na matutuloy pa ang Season 45 ng PBA, kahit isang conference na lang.

Halos imposible nang mabuo ang three-conference season habang hindi pa humuhupa ang banta ng coronavirus pandemic.

Ang COVID-19 din ang dahilan kaya itinigil ang Philippine Cup noong March 11.

Nakakaisang laro pa lang sa season.

Ang epekto ng pandemic din ang dahilan kaya itinutulak ni Guiao ang pagbabalik ng PBA.

Pantanggal din daw ng depression.

“May mga naririnig na tayong mental issues, depressions, lungkot, anxiety,” ani Guiao sa PBA website. “Tingin ko if we can provide some entertainment, makakatulong tayo sa issue na ‘to.”

Sa August pa muling magpupulong ang PBA Board para pag-usapan ang sitwasyon ng liga. Mahaba-habang panahon pa, dagdag ang walang kasiguruhang itatagal ng community quarantine.

“May lockdown fatigue na nga,” dagdag ng Road Warriors coach. “That’s the price we have to pay for now. But we can contribute na kalimutan panandalian ang sitwasyon, and if they can see na nakakagalaw na ang PBA, makakapagbigay ito ng hope and set direction. Makakatulong tayo as a league.” (VE)