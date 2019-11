Guiao muntik sumuko sa Magnolia

NAGING bisyo na ng NLEX ang mga come-from-behind win, nagpapalubog ng higit 20 points bago aagawin ang ‘W’.

Sabado nang gabi sa Ynares Center sa Antipolo, naiwan ng 26 points ang Road Warriors bago bumalikwas para itumba ang defending champion Magnolia 86-85.

Sa panlimang sunod at pangwalo sa siyam na laro, solo sa tuktok ang NLEX at nakasiguro na ng twice-to-beat advantage sa quarterfinals ng PBA Governors Cup.

Noong Oct. 5 sa Dubai, umahon din ang Road Warriors mula 28-down para hiyain ang Ginebra sa overtime 113-111.

“I almost gave up on it actually in the first half,” bulalas ni coach Yeng Guiao hinggil sa pagkakalubog ng team 47-21. “I was telling my assistant coaches maybe even if we lose it’s going to be good for us because we need to feel that we’re still not that good.”

Pero hindi sumuko ang Road Warriors, sa pangunguna ni Jericho Cruz ay bumalik. Si Cruz din ang nagbaon ng dagger laban sa Gins.

Nang sumablay ang free throw ni Kiefer Ravena, kumaripas mula sa labas ng arc si Cruz para dambahin ang bola mula sa missed tip ni Poy Erram. Sa isang galawan lang, binitawan ni Cruz ang short stab na nahulog sa basket eksaktong 1 second sa orasan.

Malayo na sa target ang bato ni Paul Lee sa buzzer. (VE)