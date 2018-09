Guiao Gilas coach, bye-bye Chot? Sibak!

POSIBLENG si coach Yeng Guiao na ang maupong coach ng Gilas Pilipinas kapalit ni Chot Reyes.

Ayon kay Samahang Basketbol ng Pilipinas chairman emeritus Manny V. Pangilinan, ramdam din daw niyang posibleng mag-give way na si Reyes para kay Guiao.

Madalian na binuo ang National team pero nagawang ihatid ni Guiao sa fifth-place finish sa katatapos na 2018 Asian Games sa Indonesia. Nalagpasan nito ang 7th place ng Pilipinas sa Incheon noong 2014.

Pagkatapos ng mahaba-habang meeting nina Pangilinan at TNT KaTropa kasunod ng 118-114 win ng Texters kontra Columbian Dyip noong Linggo sa Smart Araneta Coliseum, natanong si Pangilinan kung itutuloy na ang termino ni Guiao sa Gilas for good sakaling maganda ang ipa­kita sa second round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers.

“What do you think? I think so, too. I’m thinking what you’re thinking,” sagot ni MVP na sinundan ng tawa.

Si Guiao, coach din ng NLEX team ni Pangi­linan sa PBA, ang hahawak sa Gilas sa second round ng FIBA WCAQ habang suspendido si Reyes. Unang asignatura ng Pilipinas ang Iran sa Sept. 13, makalipas ang apat na araw ay iho-host ang Qatar sa Big Dome.

Handa naman daw magbigay si Reyes.

“I think so,” dagdag ni MVP. “For the country. Nag-usap na kami.”

Ang problema na lang daw ay kung paano kukumbinsihin si Guiao, na mukhang may balak ding tumakbo muli bilang Congressman ng Pampanga.

Saludo si Pangilinan sa nagawa ni Guiao sa Jakarta.

“I must say that coach Yeng was a revelation,” anang may-ari ng TNT, NLEX at Meralco sa PBA. “It was a Jekyll and Hide transformation. How he managed to bring the team together. From different personalities, different teams and how Jordan Clarkson also blended with the team.”

Nagsimula na ang practice ng Gilas team kahapon.