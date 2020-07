Guiao, Black, Cone pareho nasa kukote

Nagkakaisa sina coaches Yeng Guiao, Norman Black at Tim Cone sa pagsasabing disiplina sa sarili ang kailangan para magtagumpay ang PBA restart ngayong may coronavirus pandemic.

Sa The Huddle ng PBA Rush, sinabi ng tatlong batikang coach na dapat sumunod sa ipinapatupad na protocols at guidelines.

“The key word is discipline and everybody’s got to be disciplined and thinking about the next person,” ani Ginebra coach Cone. “All for one, one for all.”

Pinayagan na ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang PBA na mag-workout, kapag nagtuloy-tuloy ay plano ng liga na ituloy ang season ng September o October kahit Philippine Cup na lang ang matapos.

Nakakaisang laro pa lang sa Season 45, ang 94-78 win ng San Miguel sa Magnolia sa opening night noong March 8. Makalipas ang tatlong araw ay kinansela ni commissioner Willie Marcial ang mga laro.

Tumbok ni Black na hindi madaling magpatupad ng protocols dahil sa dami ng taong involved. Pero ang susi ay ang pagsunod. (VE)