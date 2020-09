Guiao: Balik PBA dapat sa Araneta

PAREHO ng pananaw ang PBA at si NLEX coach Yeng Guiao na mas makakabuti sa liga kung sa Metro Manila ilalagay ang bubble sakaling bumalik ang mga laro.

Tinitignan ng liga ang NBA-style bubble para tapusin ang Philippine Cup na natigil noong March 11 dahil sa coronavirus. Target ibalik ang mga laro sa Oct. 9.

Mas okay kung sa loob ng Metro lang, dahil lahat naman ng practice facilities ng teams ay narito.

Halos ganito rin ang punto ni Guiao.

“Ang (suggestion) ko, maybe we can just stay in one hotel, then the game venue is Araneta, but we can practice in our own facilities. Kumbaga, hindimo ire-release ‘yung players, they will stay in the bubble,” anang Road Warriors coach sa report ng Spin.ph.

Pagkatapos ng ensayo ay tuloy sa hotel ang players, hindi na lalabas kaya walang ibang contacts.

Isa sa ikinukonsiderang pagtatayuan ng bubble ang Smart Araneta Coliseum at katabing Novotel, Clark at Subic Bay Freeport Zones, Inspire Sports Academy sa Calamba. May El Nido pa sa Palawan, Baguio City at sa Dubai. (VE)