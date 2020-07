Guevarra may payo sa mga anti-ATL

Kinampihan ni Justice Secretary Menardo Guevarra ang mga taong kumukuwestiyon sa Supreme Court (SC) sa nilagdaang Anti -terorism Law dahil ito ay karapatan umano ng bawat Pilipino.

Ang komento ay ginawa ni Guevarra matapos ang ika-walong petisyon na inihain ng Sanlakas sa SC na kumukuwestiyon sa Republic Act No. 11479 or Anti-Terrorism Act of 2020.

“It is the right of every citizen to question an act of the legislature that he thinks is contrary to the fundamental law of the land,” ayon kay Guevarra.

Sinabi rin ni Guevarra na ang SC bilang final arbiter sa lahat ng kontrobersiya kinasasangkutan ng karapatan ng mga tao ay may “bounden duty” na determinahin ang constitutional limits ng state of power.(Juliet de Loza-Cudia)