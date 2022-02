Guanzon tinukuran sa pag-DQ kay Marcos Jr

Tama umano si retired Comelec Commissioner Rowene Guanzon na isang napakadaling kaso at sapat na ang ‘moral turpitude’ pata idiskwalipika ang kandidatura ni dating Fedinand ‘Bong Bong’ Marcos Jr., na tatakbo sa pagka-pangulo sa halalan sa Mayo.

“Ang tanong ay hindi kung guilty ba si Marcos Jr, sa tax evasion dahil sa hindi nito pag-file ng returns mula 1982- 1985 noong una itong nagsilbi bilang Gobernador ng Ilocos Norte. Napagdesisyunan na yan ng korte with finality. Guilty si Marcos Jr. Convicted,” ayon sa isang mapagkakatiwalaang source.

Depensa ng mga abogado ni Marcos Jr, sa DQ case ay nabayaran na ng anak ng diktador ang penalty para sa non-filing ng tax returns. Nangangahulugan ito na tanggap ni Marcos Jr. ang krimen na inihatol sa kanya.

“Ngayon, ang malaking issue sa DQ case ay ang moral turpitude. May kasinungalingan bang naganap sa hindi nito pag-file ng kanyang tax returns? Pwede pa siguro matanggap kung nangyari ito ng isa o dalawang beses. Pero yung tuloy tuloy sa loob ng apat na taon? Aba, ibang usapan na yan,” ayon pa pa sa source.

Aniya, kung hindi napatalsik ang buong pamilya niya noong 1986 sa makasaysayang EDSA People Power Revolution, malamang nga nagpatuloy pa ang pandarambong ni Marcos Jr.

Malinaw umano na isang immorality ang sadyang pagbalewala sa duties at responsibilities bilang isang government official, ang pag-aabuso sa posisyon at kapangyarihan, ang mapagmataas na pagkilala sa sarili (bilang anak ng isang pinakamakapangyarihang tao sa bansa).

“Walang pinagkaiba ang tax evasion sa pagnanakaw o kaya pandarambong. Ito’y isang paraan ng korapsyon. Pero imbes na kukunin ang pera mula sa kaban ng bayan, tinatago ang pera na dapat ay magamit sa mga government operations. Isa itong pagnanakaw sa paraan na pagkubli sa oprortunidad ng gobyerno para mapunan nito ang mandato na suporatahan ang pangangailangan ng mga mamamayan,” giit pa nito.

Sinabi pa ng source na hindi lamang tax evasion case ni Marcos Jr. at mas may malaki pang atraso ang pamilya nito.

“Ganyan kalaki ang utang ng mga Marcos sa ating gobyerno in the form of estate taxes. At si Marcos, Jr, bilang tagapamahala ng ari-arian ng pamilya, ang siyang patuloy na tumatangging bayaran ang utang na ito. Kaya’t sa madaling sabi, siya ang nagnanakaw ng oportunidad para mas makatulong ang gobyerno sa mas marami sanang mga Pilipino,” dagdag pa nito. (Dolly B. Cabreza)