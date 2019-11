Guanzon sa Kongreso: ‘Wag n’yo kaming lektyuran kay Cardema

BINIGYANG-DIIN ni Commission on Elections (Comelec) Commissioner Rowena Guanzon na hindi dapat makialam ang Kongreso sa kanilang trabaho dahil mas marami silang alam kumpara sa mga mambabatas.

Binanggit ito ni Guazon sa kanyang tweet matapos isulong ni Speaker Alan Peter Cayetano ang resolusyon upang kalampagin ang Comelec sa pag-iisyu ng certificate of proclamation sa Duterte Youth Party-list na pinamumunuan ni dating National Youth Commission (NYC) Commissioner Ronald Cardema.

Si Cardema ay diniskuwalipika ng Comelec dahil overage na ito para ma­ging kinatawan ng kabataan sa Kongreso. Tinangka ni Cardema na ipalit ang kanyang misis pero binara rin ito ng poll body.

“Huwag nyo kaming sitahin@COME­LEC at Huwag nyo kaming turuan ng trabaho namin. Mas maalam kami sa inyo,” tweet ni Guanzon.

Tinawag din ni Guanzon na stupid ang bumalangkas ng resolusyon dahil sa pinagdidiinan nila na lumabag sa Konstitusyon ang Comelec. Ang resolusyon ay iniakda ni Cayetano.

“Some representative told me they signed a signature list but no reso attached. So the ‘Representing Reso was attached and filed after they signed. Whoever wrote that Reso stating that @COMELEC violates the Constitution is STUPID,” ayon sa hiwalay na tweet ni Guanzon.

Samantala, nagpalabas naman ng subpoena ang Comelec laban kay Cardema dahil sa kasong material misrepresentation.